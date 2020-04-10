Sivas'ta Şenbağlar köyünün karantina süresi uzatıldı Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünün karantina süresi bir hafta daha uzatıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünün karantina süresi bir hafta daha uzatıldı.

Akıncılar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Tayfun Delibaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçeye bağlı olan ve 28 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altına alınan Şenbağlar köyünde, salgın riskinin tamamen bertaraf edilmesi açısından sürenin 18 Nisan'a kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA