Sivas'ta sel ulaşımı aksattı

Sivas'ta sel ulaşımı aksattı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas'ta sel ulaşımı aksattı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
İlçe genelinde son günlerde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Suşehri-Giresun karayolu Gökçekent yolu ulaşıma kapandı.
Çok sayıda aracın mahsur kaldığı yol, iş makinelerinin yaptığı çalışma sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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