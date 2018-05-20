Sivas'ta Sel Nedeniyle Yol Trafiğe Kapandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel sonrası karayolu trafiğe kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu.

Gürün'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının karayoluna taşması sonucu yolda hasar meydana geldi. Hasar gören D-100 karayolu trafiğe kapandı. Gürün Belediyesi ve İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yol tek taraflı olarak yeniden ulaşıma açılırken, çökme meydana gelen yolu ise ekipler trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. - SİVAS