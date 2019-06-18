Sivas'ta sel

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen sel hasara yol açtı

İl genelinde etkili olan sağanak, Yıldızeli ilçesinde de etkisini gösterdi. Sağanağın ardından ilçede bazı bölgelerde sel ve su baskınları oluştu. Belediye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerine dolan suları temizlemeye çalıştı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de ilçeye giderek hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA