Sivas'ta, şehitlikte hüzünlü arife  (YENİDEN)
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Sivas'ta, şehitlikte hüzünlü arife  (YENİDEN)

SİVAS'ta il protokolü ve şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

Sivas'ta, şehitlikte hüzünlü arife  (YENİDEN)
30.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:35

SİVAS'ta il protokolü ve şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü ile şehit aileleri Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. İl protokolü ve şehit aileleri, şehitlerin kabirleri başında dua okudu.  Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. 'BAYRAMLAR BURUK GEÇİYOR'

Arefe günü nedeniyle Tunceli'de 1995 yılında şehit olan oğlu astsubay Hakan Şahbaz'ın mezarını ziyaret eden Fikri Şahbaz, bayramların buruk geçtiğini ifade ederek, Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bizim düşmanımız eksik olmaz. Dün olmadığı gibi bugün de eksik olmaz. Tabii ki şehitlerimiz olacak, ateş düştüğü yeri yakıyor da insanların değerlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Vatan, millet demeleri gerekiyor. Ortak değerlerine sıkı sıkıya sarılmaları gerekiyor. Bu ülkede yaşıyorsan değerlerine sahip çıkacaksın dedi.


Kaynak: DHA

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