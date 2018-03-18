Sivas'ta Şehitlere Vefa

Sivas'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısı ile bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta Yukarı Tekke'de bulunan Şehitlikte düzenlenen anma programı Şehitler anıtına çelenk sunularak başladı. Ardından saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Askerler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi. Daha sonra dua okunarak asker ve polislerin şehit mezarlarına gül bırakıldı. Anma programı Atatürk Kültür Merkezinde hazırlanan anma programı ile devam etti. - SİVAS