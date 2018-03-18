Sivas'ta Şehit Yakınları ve Gaziler Onuruna Yemek

Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zafer'inin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek düzenledi.

Sivaslı sarraf ve kuyumcular, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zafer'inin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gazileri, bir düğün salonunda düzenlenen yemek programında ağırladı.

Sivas Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Gül, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi anma programı için bir araya geldik. Şehit yakınları devlete emanettir ama biz biliyoruz ki şehit yakınları devlete emanet olduğu kadar millete de emanet. Derneğimizin şehit yakınlarını hatırlaması, takdire şayandır. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan Rahmet diliyorum. Siz yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti 103 yıl önce Çanakkale'de de aynıydı, 500 yıl önce vatanımızı savunurken de aynıydı."

Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Taner Deliktaş da davetlerine katılan şehit yakınlarına teşekkür ederek, "Sizler bizim başlarımızın tacısınız." dedi.

Etkinliğe Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İcral, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de katıldı.