Sivas'ta, şehit polisler anıldı
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Sivas'ta, şehit polisler anıldı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel
Sivas'ta, şehit polisler anıldı

SİVAS'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma programı düzenlendi.

SİVAS'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Sivas'ta da törenlerle kutlandı. Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile beraberindekiler, Polis Haftası kapsamında Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada görevleri başında şehit olan polisler için anma töreni düzenlendi. Törene şehit aileleri de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, terörle mücadelede şehit olan asker ve polisler için dua edildi. Vali Salih Ayhan, ardından protokolle birlikte şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. 

 


Sivas'ta, şehit polisler anıldı
Sivas'ta, şehit polisler anıldı
Sivas'ta, şehit polisler anıldı
Sivas'ta, şehit polisler anıldı
Sivas'ta, şehit polisler anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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