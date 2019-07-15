Sivas'ta şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

SİVAS'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi, şeitler için mevlit okutuldu.

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak il protokolü tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve diğer protokol üyeleri katıldı. Ziyaretlerde dua edildikten sonra 15 Temmuz şehitlerinden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi geze Vali Ayhan, "Sivas, 15 Temmuz gecesinde çok güzel fotoğraf kareleri oluşturdu. Bir hayal değil, o gün gerçekler yaşandı. O fotoğrafları sergilemek çok anlamlıdır. Benim de her fotoğraf karesinde bir anım var ve her fotoğraf karesini iyi okuyabiliyorum. Bunlar yüzyıllar boyunca nasıl Çanakkale destanını ecdadımız bize miras bıraktı ve bizlere aktarıyorsa, yüz yıl sonraki nesiller de bu 15 Temmuz destanını aktaracaklar. Dolayısıyla bu mirasımızı iyi muhafaza ederek bu duygumuzu canlı ve diri tutmamız lazım" dedi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra şehitler için Ulu Cami'de okutulan mevlit programına katıldı. Burada da şehitler için dua edildi.

Kaynak: DHA

- Sivas