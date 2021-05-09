Sivas'ta şehit annelerinin "Anneler Günü" kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta şehit annelerinin "Anneler Günü" kutlandı

Sivas'ta şehit annelerinin 'Anneler Günü' kutlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Öztekin - Haberler | Güncel

Sivas'ın Kangal, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde ilçe protokolü şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sivas'ın Kangal, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde ilçe protokolü şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kangal ilçesinde Kaymakam Erinç Demir ve Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Şehit Komando Çavuş Üzeyir Gençdoğmuş'un annesi Kiraz Gençdoğmuş ve şehit polis memuru Rahmi Yaman'ın annesi Cennet Yaman'ı ziyaret eden Demir ve Apaydın, Anneler Günü'nü kutladı.

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin günlerini tebrik eden Demir, "Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz, yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişmeyeceğimiz başta değerli şehit annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuz Selim Yorgun ve Emniyet Müdür Vekili Alper Sancak da katıldı.

Kaymakam Demir ve beraberindekiler daha sonra şehitlik ziyaretinde bulundu.

Ulaş

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Turan İlbey, şehit Jandarma Komando Er Hacı Avcı'nın annesi Dudu Avcı, şehit er Hakan Topçu'nun annesi Perihan Topçu ve şehit polis memuru Ahmet Koçak'ın annesi Nursel Koçak'ı ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit anneleriyle sohbet eden Nayman, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit annelerinin şehitlerin emaneti olduğunu belirten Nayman, "Şehit annelerimiz ve ailelerimiz bizler için çok kıymetli. Onlara olan sonsuz saygı ve sevgimiz yanında şehitlerimizin bizlere emanetleridir, bizler de onların evlatlarıyız. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız. Şehit annelerimizin nezdinde tüm annelerimizin Anneler Günü'nü' kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Turan İlbey ise her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getirerek, "Şehit annelerimiz başta olmak üzere fedakarlık ve karşılıksız sevginin sembolü olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

Ziyarete İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sıdıka Özkan da katıldı.

Şarkışla

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Sosyal Hizmet Merkez Müdür Vekili Mehmet Benli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elem Demircioğlu, ilçedeki şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Aktan, şehit anneleriyle bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Öztekin

Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Cyle Larin Ozan Tufan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta şehit annelerinin "Anneler Günü" kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:18:18. #1.15#

title