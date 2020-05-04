Sivas'ta şehit ailesinden kampanyaya bağış
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Sivas'ta şehit ailesinden kampanyaya bağış

Sivas'ta şehit ailesinden kampanyaya bağış
04.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:17

Sivas'ta şehit ailesinden kampanyaya bağışSİVAS'ta Şehit Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil'in ailesi, Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağış yaptı.

Sivas'ta şehit ailesinden kampanyaya bağış

SİVAS'ta Şehit Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil'in ailesi, Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağış yaptı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 6 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil'in ailesi de Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Şehidin anne ve babası Zübeyde-Aydın Zileligil çifti, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunacaklarını bildirdi. Örtülüpınar Mahallesi'ndeki eve giden görevliler, şehit ailesinden aldıkları bin lirayı kampanyanın banka hesabına yatırarak makbuzu teslim etti.

Şehit babası Aydın Zileligil, Milletimizin her zaman yanınızdayız. İnşallah bu zor günleri atlatırız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Ülke, devlet bizim. Biz her zaman onların yanındayız dedi.

Sivas'ta şehit ailesinden kampanyaya bağış

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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