Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nde sona yaklaşıldı

Sivas'ın kültürel mirasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan müze projeleri kapsamındaki Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Sivas'ın kültürel mirasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan müze projeleri kapsamındaki Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Genel Sekreter Kadir Algın, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü İsmail Güner, ilgili teknik personel ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Sivas için çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirten Algın, şunları kaydetti:

"Tarihi binanın amacına uygun şekilde restorasyonu yapıldı. Adeta bir şehir müzesine haline gelecek. Sivas'a özgü el sanatları olan halıcılık, kemik tarakçılık, gümüşçülük gibi önemli değerlerin yürütüldüğü de bir alan olacak. Yarı açık ceza evi odası, sanayi mektebi odası, sergi odası, satış mağazası, müzik aletleri yapım atölyesi gibi birçok çalışmaların da yer aldığı bir merkez olacak. Bina onarımı ile teşhir tanzim işleri tamamlandı. Peyzaj çalışmaları devam ediyor. Sivas yaşayan bir müzeye kavuşacak. Projeye en başından beri büyük emek ve destek veren Valimiz Sayın Salih Ayhan'a, İl Özel İdaresi çalışanlarına, yüklenici firmaya ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Açılışını yapmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya