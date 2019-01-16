Sivas'ta Şehir Merkezinde Bir Tilki, Donmuş Halde Bulundu

Sivas'ta son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle şehir merkezi yakınlarına inen bir tilki dondu. Çevredekilerin bulduğu tilki, araziye gömüldü.

İl genelinde uzun süredir etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Şeyh Şamil Mahallesinde bir inşaatta asansör yapımı işi ile uğraşan Erdi Kocaoğlu sabah saatlerinde inşaata geldiğinde bahçe duvarında donmuş halde bir tilki buldu. Şaşkınlık yaşayan Kocaoğlu ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek Sivas çok soğuk. Sabah inşaata geldik. Önce hayvan uyuyor, sandık ama donmuştu. Burada bu soğukta insan da donar, hayvan da donar. Sivas'ta eksi 20'leri görüyoruz. İlk defa donmuş bir tilkiyle karşılaşıyorum dedi. Hayvanın yiyecek bulmak için kent merkezi yakınlarına indiği ve bu sırada soğuktan donduğu sanılıyor. Donan tilki, Kocaoğlu tarafından araziye gömüldü.

Kaynak: DHA