Sivas'ta Sedat Peker'e sevgi seli

Sivas'ta bir ayakkabı mağazasının açılışına katılan Sedat Peker vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı.

SİVAS - Sivas'ta bir ayakkabı mağazasının açılışına katılan ünlü iş adamı Sedat Peker vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı.

Sivas'ta Cami-i Kebir Mahallesinde bir ayakkabı mağazası açılışına katılan iş adamı Sedat Peker'i görmek isteyen sevenleri açılışın yapıldığı dükkana akın etti. Açılış alanına konvoy ile gelen Sedat Peker, yoğun ilgi yüzünden açılışın yapılacağı dükkana varması zaman aldı. Sevenleri cep telefonları ile Peker'e görüntü alabilmek için birbiri ile yarıştı. Peker sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan açılışa Peker ile yakınlığı bilinen Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'da katıldı.