Sivas'ta seçim kutlaması

SİVAS'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimini AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'in kazanması, sokaklara dökülen partililerce coşkuyla kutlandı.

Sivas'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimini resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin kazandı. Vatandaşlar seçim sonucunun ardından kent meydanı ve sokaklara dökülerek kutlama yaptı. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer meşale yakarak, davul zurna eşliğinde halay çekti. Daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde toplanan vatandaşlar burada da halay çekmeyi sürdürdü. İnönü Bulvarı üzerinde ise partililerin sevinç gösterisine, yoldan geçen sürücüler de konvoy oluşturarak eşlik etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti adayı Hilmi Bilgin, önemli bir seçimi geride bıraktıklarını belirterek, "Gerek ülke genelinde, gerekse ilimizde seçimleri olaysız bir şekilde geçirdik. İlimizde de seçim sonuçları açıklandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 96 oranında merkezde sandık sonuçları açıklandı. Oy oranımız ise yüzde 49,5 civarındadır. Biz milletimize teşekkür ediyoruz. Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA