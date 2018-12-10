Sivas'ta Şeb-i Arus Programı Düzenlendi

Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği tarafından Hz. Mevlana'nın 745'inci yıl dönümü vuslat yıldönümü nedeniyle Şeb-i Arus programı düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program; Hz Mevlana'nın hayatını anlatan kısa bir filmle başladı. Filmin ardından program Ünal Doğan'ın söylediği ilahilerle devam etti. Ardından Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Başkan Yardımcısı Metin Koçak, Hz. Mevlana'nın esinlendiği Kur'an-ı Kerim ayetlerinden seslendirdi. Programın devamında Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Başkanı Şems-i Yılmaz Susamış ve Semazen Başı Celalettin Susamış idaresinde dernek tarafından yetiştirilen semazenler sema mukabelesinde bulundular. Program sonunda Vali Ayhan, Şems-i Yılmaz Susamış'a çiçek takdiminde bulundu.

Vali Ayhan, güzel bir atmosferde gerçekleşen etkinlikten dolayı teşekkür ederek,"Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 745'inci yılında tekrar rahmetle anıyoruz. Hakikaten gönlümüzü, yüreğimizi rahatlatan, doyuran bir program izledik. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi. - SİVAS