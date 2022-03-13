Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ergin Çiftçi (52) idaresindeki 34 EC 4986 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Merkez Hüyük Köyü Kavşağı yakınlarında, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak menfez kenarındaki toprağa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Çiftçi, aracın içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftçi, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla, Çiftçi, Sivas, Güncel, Haberler

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