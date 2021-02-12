Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
12.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:10
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.O. idaresindeki otomobil, Taşlıdere mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilin içinde sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde