Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

17.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:10
Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Niyazi Küçükaslan idaresindeki 27 AED 618 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Sofular köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Funda, Kerem (11) ve Berat Küçükaslan (9) Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın olduğu bölgede Muhammet Şahin'in kullandığı 58 UA 957 plakalı ticari araç da kontrolden çıkarak devrildi.

Araçtakiler jandarma ve polis ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ve yanındaki 2 kişi, çekici gelene kadar üşümemeleri için jandarma aracında bekletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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