Sivas'ta sanayi sitesindeki yasaklı ırk 2 köpek barınağa teslim edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta sanayi sitesindeki yasaklı ırk 2 köpek barınağa teslim edildi

Sivas'ta sanayi sitesindeki yasaklı ırk 2 köpek barınağa teslim edildi
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta polisin yaptığı denetimlerde tespit edilen yasaklı ırk 2 köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

SİVAS (AA) - Sivas'ta polisin yaptığı denetimlerde tespit edilen yasaklı ırk 2 köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 4 Eylül Organize Sanayi Bölgesi'nde pitbull ve Dogo Argentino köpek buldu.

Sahipleriyle görüşüldükten sonra Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait hayvan ambulansı ile alınan köpekler, barınağa teslim edildi.

Sanayide kaportacılık yapan Tolga İlaslan, "Paşa" adlı pitbull cinsi köpeği yaklaşık 1,5 yıldır beslediğini belirterek, "Saldırganlığı yoktu. Cezası olduğu için barınağa verdim." dedi.

"Şila" adlı Dogo Argentino ırkı köpeğin sahibi Orhan Çenebaşı ise "Bir aydır köpeğe bakıyorum. Ben köpeğimi evde yetiştirdim. Herhangi bir saldırganlığı da yoktu. Yasaklardan dolayı vermek istedik." diye konuştu.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title