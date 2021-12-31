Sivas'ta sanayi sitesinde bulunan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta sanayi sitesinde bulunan yasaklı ırk köpek, hayvan barınağına alındı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta sanayi sitesinde bulunan yasaklı ırk köpek, hayvan barınağına alındı.
Kentte devriye gezerek vatandaşları sokak hayvanlarıyla ilgili bilgilendiren İl Emniyet Müdürlüğü Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi 55. Sokak'taki iş yerinin önüne bağlanmış yasaklı ırk köpek buldu.
Köpeğe mama ve su veren HAYDİ ekipleri, durumu Sivas Belediyesine bildirdi.
Pitbull cinsi olduğu değerlendirilen köpek, hayvan ambulansıyla belediyeye ait barınağa götürüldü.
Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak— Haberler (@Haberler) December 28, 2021
AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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