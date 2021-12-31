Sivas'ta sanayi sitesinde bulunan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü - Haberler
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Sivas'ta sanayi sitesinde bulunan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sivas'ta sanayi sitesinde bulunan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta sanayi sitesinde bulunan yasaklı ırk köpek, hayvan barınağına alındı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta sanayi sitesinde bulunan yasaklı ırk köpek, hayvan barınağına alındı.

Kentte devriye gezerek vatandaşları sokak hayvanlarıyla ilgili bilgilendiren İl Emniyet Müdürlüğü Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi 55. Sokak'taki iş yerinin önüne bağlanmış yasaklı ırk köpek buldu.

Köpeğe mama ve su veren HAYDİ ekipleri, durumu Sivas Belediyesine bildirdi.

Pitbull cinsi olduğu değerlendirilen köpek, hayvan ambulansıyla belediyeye ait barınağa götürüldü.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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