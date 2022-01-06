Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü - Haberler
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Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta sanayi sitesinde esnaf tarafından yakalanan yasaklı ırk köpek, hayvan barınağına teslim edildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta sanayi sitesinde esnaf tarafından yakalanan yasaklı ırk köpek, hayvan barınağına teslim edildi.

Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde başıboş gezen pitbull cinsi köpek gören esnaf, hayvanı yakalayarak bir iş yerinin önüne bağladı.

Köpeğin sahibine ulaşamayan esnaf, durumu Sivas Belediyesine bildirdi.

Ekipler, köpeği hayvan ambulansıyla belediyeye ait barınağa götürdü.

Öte yandan merkeze bağlı Çelebiler köyü yakınına bırakılan iki yasaklı ırk köpek de ekipler tarafından alınarak barınağa teslim edildi.

Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

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AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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