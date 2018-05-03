Sivas'ta "Sanat Medeniyettir" Sergisi

Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce "Sanat Medeniyettir" adlı yıl sonu sergisi açıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergilerde her sene bir önceki yıldan daha güzel çalışmaların yer aldığını söyledi.

Normal kursların dışında ilave okuma yazma kursları açıldığını da dile getiren Vali Gül, "Sivas genelinde kursiyer sayımız 10 binin üzerinde, geçen sene kursiyer sayımız 800'dü. Yani geçen senenin 12-13 katı daha fazla ama daha kat edeceğimiz çok mesafe var. Okuma bilmeyenlerin mutlaka bu kurslara yazılması gerekiyor." diye konuştu.

Kadınları sosyal faaliyetlerde görmek istediklerini aktaran Gül, "Bu sene 17 kapalı spor salonu yapılıyor. Bunun 14'ü il merkezinde, dolayısıyla her mahallede kapalı spor salonlarımızda hanım kardeşlerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın spor yapacağı mekanlar olacak." dedi.

Gül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün fiziki şartlarının çok kötü olması nedeniyle yeni binanın ihalesini yaptıklarını, mevcut kadın cezaevinin hemen yanında çok güzel bir merkez olacağını kaydetti.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, kursların önemine değinerek, "Kadınlarımıza imkan verilirse her şeyi yaparlar. Kurslarımızda kadınlarımız el becerilerini geliştiriyorlar. Bu kurslar sayesinde ev hanımları eve kapanmaktan kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında açılan kurslarda hazırlanan el sanatlarının yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan ve vatandaşlar katıldı.