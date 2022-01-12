Sivas'ta sanal ortamda "İş Sağlığı ve Güvenliği" bilgi yarışması düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta metaverse (sanal evren) ortamında "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu meslek bilgi yarışması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) toplantı salonunda gerçekleştirilen yarışmaya il merkezindeki Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinden 10 öğrenci katıldı.

Öğrenciler sanal gerçeklik gözlüklerini takarak, sanal ortamda kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Katılımcılar ise öğrencilerin sanal ortamdaki yarışma anlarını projeksiyonla yansıtılan görüntü üzerinden takip etti.

Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın birincisi Sivas MTAL öğrencisi Çınar Arda Özlü, ikincisi Atatürk MTAL öğrencisi Mehmet Can Kümbetlioğlu, üçüncüsü ise Sivas Bilişim Teknolojileri MTAL öğrencisi Mustafa Reşber oldu.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, dereceye giren öğrencilere ise sanal gerçeklik gözlüğü hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, yarışmaya katılım sağlayan ve derece elde eden tüm öğrencileri tebrik etti.

Hızla gelişen ve değişen teknoloji çağında eğitimin de buna uygun bir formatta yürütülmesinin çok önemli olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Okullarımızın teknolojik donanım ve altyapısını her geçen gün güçlendirirken eğitim faaliyetlerimizi de buna uygun hale getiriyoruz. Sivas MTAL bünyesinde oluşturulan Sanal Gerçeklik Laboratuvarımız bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Öğrencilerimiz burada teknolojiyi kullanarak eğitim alırken, geleceği tasarlayacak yeni hedefler belirliyor. Bugün okulumuzda gerçekleştirilen ve ülkemizde ilk kez uygulanan metaverse ortamdaki yarışma, gelecekteki eğitim-öğretim ortamları için de önemli mesajlar içeriyor. Bu ortamın okulumuza kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, bu imkanların en iyi şekilde kullanılmasında emeği olan ve bu yarışmayı düzenleyen tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum."

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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