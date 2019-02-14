Sivas'ta Samanlık Yangını

Sivas'ta bir samanlıkta çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Söğütçük köyünde İbrahim Yıldırım'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığın yanında bulunan ahıra da sıçradı. Bilgi verilmesi üzerine köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Kaynak: AA