Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 31 ADZ 250 plakalı kamyon, Suşehri-Sivas kara yolu Karalar köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan E.G. ve A.H. yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara