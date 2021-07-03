Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
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Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 31 ADZ 250 plakalı kamyon, Suşehri-Sivas kara yolu Karalar köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan E.G. ve A.H. yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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