Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kenan Çelenk (46) yönetimindeki 52 ABF 383 plakalı saman yüklü kamyon, D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonda bulunan oğlu Canpolat Çelenk (11) yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Tokat-Erzincan karayolu yaklaşık 2 saat araç trafiğine kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Toprak Sergen Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:07:39. #1.16#

title