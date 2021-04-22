Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kenan Çelenk (46) yönetimindeki 52 ABF 383 plakalı saman yüklü kamyon, D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonda bulunan oğlu Canpolat Çelenk (11) yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Tokat-Erzincan karayolu yaklaşık 2 saat araç trafiğine kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara