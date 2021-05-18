Sivas'ta salgınla mücadelenin kahramanlarından hemşireler için "hatıra ormanı" oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta salgınla mücadelenin kahramanlarından hemşireler için "hatıra ormanı" oluşturuldu

Sivas'ta salgınla mücadelenin kahramanlarından hemşireler için 'hatıra ormanı' oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta, Dünya Hemşirelik Haftası dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla fedakarca mücadele eden hemşireler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Sivas'ta, Dünya Hemşirelik Haftası dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla fedakarca mücadele eden hemşireler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversitenin lojmanlar mevkisinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, sağlık çalışanları ve hemşireler katıldı.

Ayhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının en ön saflarda yer aldığını belirterek, "Hemşirelerimizin bu zorlu salgın döneminde ne kadar önemli olduklarını gördük. Diğer sağlık çalışanları, doktorlar, kamu görevlileri hep birlikte omuz omuza vererek salgını belirli bir noktaya getirdik. Tüm hemşirelerimizin haftasını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yıldız da üniversitede yaklaşık 5 yıldır 3 binden fazla fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından "Kovid-19 Hemşire Hatıra Ormanı" isminin verildiği alanda, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Lale Karabıyık
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta salgınla mücadelenin kahramanlarından hemşireler için "hatıra ormanı" oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 16:02:07. #1.11#

title