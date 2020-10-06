Sivas'ta salgınla mücadelede görev alan din görevlilerine başarı belgesi
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Sivas'ta salgınla mücadelede görev alan din görevlilerine başarı belgesi

06.10.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:16
Sivas'ta salgınla mücadelede görev alan din görevlilerine başarı belgesi

Sivas Valisi Salih Ayhan, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla il salgın denetim ekipleri bünyesinde mahalle sorumlusu olarak görev yapan din görevlilerine başarı belgesi verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla il salgın denetim ekipleri bünyesinde mahalle sorumlusu olarak görev yapan din görevlilerine başarı belgesi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında il salgın ve denetim ekibinde yer alan din görevlileri için program düzenlendi.

Programda konuşma yapan Vali Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Salgına yakalanan vatandaşlarımıza manevi anlamda hem bir terapi hem de somut ihtiyaçlarını karşılamak için sizlerin desteğine ihtiyacımız vardı. İmamlarımız da bu sürecin içine girdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Olumlu sonuçlar aldık."

Programın sonunda, Vefa Sosyal Destek gruplarında ve il salgın denetim ekibinde görev alarak salgınla mücadelede etkin görev yapan din görevlilerine, Ayhan ve Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, başarı belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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