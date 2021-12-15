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Sivas'ta sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Sivas'ta sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde içtikleri sahte rakıdan zehirlenerek ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. İlçede bir ikamette kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakıdan ilk ölüm 5 gün önce gerçekleşmişti. M.K. isimli şahıs içtiği sahte rakıdan sonra kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. İki gün önce ise Ş.D. isimli bir kişi de içtiği sahte rakıdan sonra rahatsızlanıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün ise yine Zara ilçesinde ikamet eden B.E. isimli şahıs hayatını kaybetti. Bugün de Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören G.K., sabah saatlerinde öldü. Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili adli işlemler sürüyor. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde içtikleri sahte rakı nedeniyle rahatsızlanan 6 kişinin tedavileri sürüyor. - SİVAS

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