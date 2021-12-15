Sivas'ta sahte rakı üreten 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Sivas'ta sahte rakı üreten 3 kişi tutuklandı

Sivas'ta sahte rakı üreten 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak alkol üreten 3 kişi tutuklandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak alkol üreten 3 kişi tutuklandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde metil alkol ile üretilen sahte rakının neden olduğu ölümler sürüyor. Ölen sayısı 4'e yükselirken sahte rakı ürettikleri gerekçesi ile göz altına alınan A.U., I.V.ND. ve I.A. bugün çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - SİVAS

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