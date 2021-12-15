Sivas'ta sahte rakı üreten 3 kişi tutuklandı

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak alkol üreten 3 kişi tutuklandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde metil alkol ile üretilen sahte rakının neden olduğu ölümler sürüyor. Ölen sayısı 4'e yükselirken sahte rakı ürettikleri gerekçesi ile göz altına alınan A.U., I.V.ND. ve I.A. bugün çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - SİVAS

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