Sivas'ta sahte plaka kullanan sürücüye 28 bin lira ceza
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Sivas'ta sahte plaka kullanan sürücüye 28 bin lira ceza

12.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:06
Sivas'ta sahte plaka kullanan sürücüye 28 bin lira ceza

Sivas'ta sahte plakayla trafiğe çıkan ve çakar lamba kullanan araç sürücüsüne 28 bin 101 lira para cezası uygulandı.

Sivas'ta sahte plakayla trafiğe çıkan ve çakar lamba kullanan araç sürücüsüne 28 bin 101 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine özel güvenlik görevlisi M.Ç.S'nin (40) kullandığı 34 ED 7434 plakalı kiralık otomobili durdurdu.

Polis ekipleri, otomobilin yapılan sorgulamasında asıl plakasının 58 AAH 226 olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada 06 GM 1506 şeklinde düzenlenmiş sahte bir plaka daha ele geçirildi.

Sahte plakayla trafiğe çıkarılan otomobili inceleyen ekipler, araçta çakar lamba ve radar tespit cihazı da buldu.

Sürücüye 28 bin 101 lira trafik cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Aracı kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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