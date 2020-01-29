Sivas'ta sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Sivas'ta sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Sivas'ta piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı.

29.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:20
Sivas'ta sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

'ta piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı.

İl ekipleri, kentte farklı tarihlerde alışveriş yaptıkları iş yerlerine sahte Türk lirası veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.T, O.E. ve A.G. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 61 adet 50 liralık, 3 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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