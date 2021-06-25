Sivas'ta sahte para operasyonu
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Sivas'ta sahte para operasyonu

Sivas'ta sahte para operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 1 kişi yakalanırken, 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 1 kişi yakalanırken, 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi.

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahte para sürdüğü bilgisini aldı. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda bir şahıs yakalandı. Piyasaya sürülmeye hazır ve sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 800 Türk Lirası para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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