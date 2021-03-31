Sivas'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Sivas'ın Divriği ilçesinde sahte içki üretip sattıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde sahte içki üretip sattıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine bir iş yerinde arama yaptı.

İş yerindeki aramada, 70 litre etil alkol, 53 şişe içki ve 2 kilogram anason aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C. ve İ.F.Ş. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer