Sivas'ta sahte içki operasyonu
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Sivas'ta sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT - Haberler | Yerel

Sivas'ta sahte içki operasyonu Sivas'ın Divriği ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

Sivas'ta sahte içki operasyonu

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretip, satıldığı bilgisini almaları üzerine şüpheli bir şahsın iş yerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Yapılan aramalar sonucu 14 adet 5'er litrelik etil alkol, 46 adet 0,5'er litrelik sahte üretim rakı, 7 adet 0,5'er litrelik sahte üretim viski, 2 adet viski kiti, 2 kilogram anason aroması, 2 adet 45 ml'lik malt aroması, 7 adet 9 mm fişek, 2 adet veresiye defteri ve 11 adet kuru sıkı fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.C. ve İ.F.Ş isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

(MK-VK-ÖZ-Y)

Sivas'ta sahte içki operasyonu
Sivas'ta sahte içki operasyonu
Sivas'ta sahte içki operasyonu
Sivas'ta sahte içki operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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