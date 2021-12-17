Sivas'ta sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haberler
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Sivas'ta sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde içtikleri sahte rakıdan zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. İlçede bir ikamette kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakıdan ilk ölüm 6 gün önce gerçekleşmişti. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören C.A.'da bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sivas'ta içtikleri sahte rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu. Tedavisi süren 4 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Sivas'ta sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Sivas'ta sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Sivas'ta sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

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