Sivas'ta Sağlıklı Bir Köpeğin Deney Olarak Kullanıldığı İddiası

Sivas'ta sağlıklı bir köpeğin deney olarak kullanıldığı iddiası

SİVAS - Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde sağlıklı bir köpeğin anatomi dersinde preparat olarak kullandığı iddiaları hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.

CÜ Veteriner Fakültesinde görevlisi bir öğretim üyesinin birinci sınıf öğrencilerinin anatomi dersinde deney olarak kullanılması amacıyla sağlıksız hayvan bulamadığı için sokakta gezen başıboş bir köpeği sınıfa getirdiği iddia edildi. Öğretim üyesinin köpeği sınıfın ortasında canlıyken kestiği ve öğrencilerine ders anlattığı ileri sürüldü. Hayvanın preparat olarak kullanma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine görüntüleri izleyen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Veteriner Fakültesi önünde toplanan Hayvan Hakları Federasyonu üyeleri konu hakkında açıklama yaptı.

HAYTAP Sivas İl Temsilcisi Özge Çubuklu Yıldızlı, "Burada nefesin nefesimiz demek için toplandık. 3 Haziran Pazar günü sosyal medya aracılığıyla hızla yayılan bir görüntü bizlerin nefesini kesti. Umuyor ve inanıyoruz ki hayvan seven ya da sevmeyen ama ortak noktası merhamet olan herkes bizimle aynı duyguları paylaştı. Bahsi geçen o görüntü vahşetin resmiydi. Mesleğini, unvanını hatta bir zavallının güvenini kötüye kullanan sözde bir veteriner hekim preparat bulamadığı gerekçesiyle, sınıfa getirttiği sağlıklı bir köpeği öğrencilerinin gözünün önünde katledip anatomi preperatı olarak kullandı. İsterse etrafındaki insanlar korkutarak dağıtılabilecek bu köpek insanlara duyduğu güvenle kuzu kuzu sınıfa giriyor. Ardından Veterinerlik bölümü birinci sınıf öğrencilerinin anatomi dersinde kullanılan bu hayvan bilime hizmet etmemiş, katledilmiştir. Katledildi diyoruz çünkü hayvanın kan akışı damarının canlıyken kesildiğini görüyoruz" dedi.

"Bu köpek deney hayvanı değil"

Bu olayın bilimsel bir amaç için yapıldığı iddiasını kabul etmediklerini aktaran Yıldızlı, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hayvan Denekleri Etik Kurulu tarafından belirlenen yönetmeliğin 11'inci maddesi uyarınca deney yapılacak hayvanların kayıtlı deney hayvanı olması gerektiği belirtilmiştir. Bu köpek deney hayvanı olmayı yaşam hakkı 5199 Hayvanları Koruma Kanunu tarafından güvenceye alınmış bir candır ve bu can yasa ve yönetmeliğe aykırı olarak unvanını hak etmeyen biri tarafından parçalanmıştır. Köpeğin katledilişi hepimizde derin yaralar açmış olup bizi en çok düşündüren konulardan biri de bu eylemi gerçekleştiren kimsenin bizzat bu canı kurtarmaya yemin etmiş biri olmasıdır. Bu insan yeminini ve etik ahlakı hiçe sayarak, hayatı boyunca masun canları kurtarmakla hükümlü olacak genç veteriner adaylarına da çok kötü örnek olmuştur" diye konuştu.

Yıldızlı, konu hakkında üniversiteden açıklama beklediklerini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Konu hakkında üniversiteden herhangi bir açıklama yapılmadı.