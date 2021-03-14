Sivas'ta sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
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Sivas'ta sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

14.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:44
Sivas'ta sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sivas Sağlık Platformu adına Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Dr. Ömerül Faruk Güzelimdağ, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Güzelimdağ, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında insanların günlerce evlerinde izinli olduğu dönemlerde bile sağlık çalışanlarının aylarca salgınla canla başla mücadele ettiğini vurguladı.

Salgının daha büyük felaketlere yol açmaması için sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden kan ter içerisinde çaba gösterdiğini aktaran Güzelimdağ, bu mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Güzelimdağ, "Bu süreçte yüzlerce sağlık çalışanımızı şehit verdik ve sağlık çalışanları çok büyük mağduriyetler yaşadı. Tıp mesleği ve tıp mesleğinin mensupları, sağlık hizmetlerini sunan farklı branşlarda olsa da hepsine sağlık çalışanı dediğimiz ulvi bir hizmetin sunucuları, saygıyı ve alkışı ziyadesiyle hak ediyorlar." dedi.

Bu süreçte bile sağlıkta şiddetin engellenememesinden yakınan Güzelimdağ, şunları kaydetti:

"Etkin ve uygulanabilir, caydırıcı, sağlıkta şiddeti engelleyen yasanın bir an önce çıkarılmasını, performans gibi sağlıkta adaletsiz ve hakkın iade edilmediği bir sistemin kaldırılmasını, hasta ve hekime yeterli zamanın verilerek, hizmetin sağlam zeminde sunulmasını, özlük haklarımızda iyileştirme yapılarak çalışırken ve emekli olunca insanca yaşayabilecek bir gelirin sağlanmasını, koruyucu hekimliklerine daha çok kaynak ve yatırım yapılmasını, sağlık eğitiminde nitelikli insan yetiştirilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmasını talep ediyoruz."

Törene, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ve Sivas Sağlık Platformu üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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