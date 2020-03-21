Sivas'ta sağlık çalışanları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak Sivas'ta sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Sivas'ta sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Sivas Belediyesi, sağlık çalışanlarının, kentteki toplu taşıma araçlarından ve belediye otoparklarından bedelsiz faydalanabilmesine yönelik karar aldı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu süreçte yoğun ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına bir güzellik de belediye olarak biz yapmak istedik. Bu doğrultuda bu tehdit ortadan kalkana kadar sağlık çalışanlarımız halk otobüsleri ve şehir içinde bulunan belediye otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Allah yardımcıları olsun. Onlar için ne yapsak az." diye konuştu.

Kaynak: AA