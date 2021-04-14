Sivas'ta sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınından 2'si tutuklandı
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Sivas'ta sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınından 2'si tutuklandı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınından 2'si tutuklandı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınından 2'si tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınından 2'si tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.Ü. (50), M.Ö. (21), G.Ö. (32), A.Ö. (56), V.Ö. (24), İ.Ü. (25), Ş.B. (44), M.Ö. (17) ve S.Ö. (36) adliyeye getirildi.

Şüpheli kadınlardan birinin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Utanılacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum." demesi dikkati çekti.

Şüphelilerden A.Ü. ve M.Ö. savcılıktan salıverildi.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. ve G.Ö. tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Gümüşdere köyünde traktör kazasında bacağı kırılan Y.Ö'yü (43) Numune Hastanesi Acil Servisi'ne getiren yakınları, hastayla ilgilenmediğini öne sürerek sağlıkçılara sözlü şiddette bulunmuştu.

Bu sırada acil serviste kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarılan hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Acil serviste saldırgan tavırlar sergileyerek, tıbbi cihaz ve ekipmana zarar veren hasta yakınları, 6 güvenlik görevlisini yaralamıştı.

Olayın ardından A.Ü. ve M.Ö. ile çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler G.Ö, A.Ö, V.Ö, İ.Ü, Ş.B, M.Ö. ve S.Ö. gözaltına alınmıştı.

Saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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