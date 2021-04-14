Sivas'ta sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınına 13 bin 410 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınına 13 bin 410 lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınına 13 bin 410 lira ceza kesildi

Sivas Numune Hastanesi acil servisinde sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ve trafik kurallarına uymamaktan 13 bin 410 lira ceza uygulandı.

Sivas Numune Hastanesi acil servisinde sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ve trafik kurallarına uymamaktan 13 bin 410 lira ceza uygulandı.

Hastanenin acil servisinde dün sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine saldıran 9 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 427'şer lira, maske takmadıkları için 900'er lira olmak üzere 11 bin 943 lira ceza kesilmesi için tutanak tutuldu.

Polis ekipleri ayrıca bu kişilerin hastaneye geldikleri 2 araca da çeşitli maddelerden 1467 lira trafik cezası uygulayarak, araçları trafikten men etti.

Öte yandan gözaltındaki 9 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olay

Gümüşdere köyünde traktör kazasında bacağı kırılan Y.Ö'yü (43) Numune Hastanesi acil servisine getiren yakınları, hastayla ilgilenmediğini öne sürerek, sağlıkçılara sözlü şiddette bulunmuştu.

Bu sırada acil serviste kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarılan hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Acil serviste saldırgan tavırlar sergileyerek, tıbbi cihaz ve ekipmanlara zarar veren hasta yakınları, 6 güvenlik görevlisini yaralamıştı.

Olayın ardından A.Ü. (50) ve M.Ö. (21) ile çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler G.Ö. (32), A.Ö. (56), V.Ö. (24), İ.Ü. (25), Ş.B. (44), M.Ö. (17) ve S.Ö. (36) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Türker Ertürk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı Ali Palabıyık Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınına 13 bin 410 lira ceza kesildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:52:39. #1.14#

title