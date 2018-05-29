Sivas'ta Sağanak Yağış Caddeyi Göle Çevirdi

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi sağanak yağışın ardından göle döndü. Yolun büyük bir bölümü sularla kaplanınca araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait SİBESKİ ekipleri yoldaki suyu tahliye etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Caddenin üzerinden bulunan bazı dükkanları da yağmur sularıyla doldu. Sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. - SİVAS