Sağanak ve dolu tarım arazilerinde hasara neden oldu
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Sağanak ve dolu tarım arazilerinde hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere taştı, tarım arazileri zarar gördü.

İlçede yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanağın ardından Tohma Çayı'na karışan Çakçur Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu Gürün ilçesi kesiminde önlem amacıyla bir süre trafiğe kapatıldı.

Taşkında Şuğul ve Çakçur Mahallesi'nde yol ve köprülerde küçük çaplı hasar oluştu, bazı tarım arazileri zarar gördü.

İlçe Özel İdare ekipleri ile Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

Sağanak ve dolu tarım arazilerinde hasara neden oldu
Sağanak ve dolu tarım arazilerinde hasara neden oldu
Sağanak ve dolu tarım arazilerinde hasara neden oldu
Sağanak ve dolu tarım arazilerinde hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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