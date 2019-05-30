Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu (2)

Sivas'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kent merkezindeki yağışlar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA