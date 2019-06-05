Sivas'ta sağanak, sele yol açtı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak, D-100 ile Suşehri-Şebinkarahisar kara yollarında sele neden oldu.

Sağanak yağış nedeniyle D-100 kara yolunun Giresun yol ayrımı, Kesikkaş köyü yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu ulaşıma kapandı. Sel ve çamurlu su nedeniyle bazı araçlar arızalandı. Araçlar çamura saplandıkları yerden iş makineleriyle çıkarıldı. Sürücüler aralarından inerek yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karayolu ekipleri yolu temizleme çalışması başlattı. Kara yolu temizlendikten sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA