Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ın Gölova ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
04.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:42

Sivas'ın Gölova ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda sel oluştu. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası bölgedeki ekili tarım arazileri de zarar gördü.

Belediye ekipleri sel sonrası oluşan çamur birikintilerini iş makinesiyle temizledi.

İlçede 5 gün önce meydana gelen sel nedeniyle de park halindeki bazı araçlar ve tarım arazileri zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın Haber
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Haber
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor Haber
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler Haber
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Haber
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı
Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Hayali şeyhin temsilcisi olan şahıs, 7 iş insanını ağına düşürerek 17 milyon lira dolandırdı
Hayali şeyhin temsilcisi olan şahıs, 7 iş insanını ağına düşürerek 17 milyon lira dolandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Töre Bülent Uygun Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Karar Sakarya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 20:48:11. #1.14#
title