Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yollarda göletleşmelere neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Emirpaşa caddesinde biriken suyun etkisi ile arızalanan bir araç yolda mahsur kaldı. Sağanak yağmurun olumsuz etkileri yağmurun dinmesi ve suların çekilmesi ile sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İHA