Sivas'ta sağanak etkili oldu (2)

ANAOKULU BAHÇESİNİ SU BASTI

Pulur Mahahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan özel bir anaokulunun bahçesi sağanak yağış nedeniyle suyla doldu. Down Sendromu ve Otizmli çocukların da kaldığı okulun çıkış merdivenlerine kadar yükselen su nedeniyle tedbir alındı. Okuldaki öğrenciler servis minibüsü merdivene yaklaştırılarak araca bindirildi. Bu anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA