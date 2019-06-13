Sivas'ta sağanak

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde aniden başlayan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Etkili olan yoğun sağanak nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yağışın ardından bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken su birikintisi nedeniyle araçlarının yanına gidemeyen kadın sürücülere çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Yağış nedeniyle Yeşilyurt Mahallesinde bazı evleri su bastı.

Kaynak: AA